Polen gaat overstag: pensioen rechters geschrapt

De partij past de wetgeving aan om die in overeenstemming te brengen met een uitspraak van het Europese hof. Dat had zich over de hervormingen in de Poolse rechterlijke macht gebogen en geëist dat met pensioen gestuurde opperrechters weer aan de slag gaan.

De opperrechters die als gevolg van de hervormingen met pensioen zijn, kunnen volgens het PiS-voorstel weer aan de slag. Het gaat om ongeveer een derde van de opperrechters. Officieel blijven die magistraten weliswaar gepensioneerd, maar ze kunnen weer aan het werk.

Communisme

De regering had besloten de pensioenleeftijd te verlagen van 70 naar 65, in een – volgens de regering – eerste stap om de rechtelijke macht te zuiveren. In Polen is na het communisme nooit een ’schoonmaakactie’ gehouden, zoals in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Rechters konden veelal aanblijven.

Tegenstanders vonden de verlaging een schaamteloze stap om kritische rechters van zich af te schudden. Eerder werd met een lappendeken van maatregelen al meer macht bij het Grondwettelijk Hof verkregen; nu gebeurde dat bij het Hooggerechtshof. De Europese Commissie, en ook het hof, is het met de Poolse oppositie eens.