Dode walvis spoelt aan met duizend plastic voorwerpen in maag

Omdat de potvis al in vergaande staat van ontbinding was toen het maandag aanspoelde in het Wakatobi National Park, kon niet met zekerheid worden vastgesteld of het plastic ook de doodsoorzaak was. De totale hoeveelheid plastic in het dier woog ongeveer zes kilo.

Indonesië was in 2015 de op één na grootste producent van plastic afval. Alleen China droeg meer bij aan de plastic afvalberg. Het inslikken van plastic geeft de walvis het gevoel dat hij vol is, waardoor het dier minder gaat eten en uiteindelijk sterft.