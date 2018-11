Al tien afhakers migratiepact

Van Toorenburg benadrukt dat eerst staatssecretaris Harbers (Justitie) met juridisch advies over de brug moet komen. „Ik zie meer landen worstelen, dat is een kans voor ons. We staan niet alleen in onze kritiek, dus een gezamenlijk geluid zou helpen.” Dat kan volgens Van Toorenburg als ’Europese landen de handen ineen te slaan’.

Madeleine van Toorenburg Ⓒ ANP

Woensdag liet Zwitserland weten dat het land niet zal tekenen. Daarmee is het lijstje landen dat heeft laten weten het pact niet te tekenen, of niet in deze vorm, inmiddels op tien gekomen: eerder lieten de leiders van Israël, Polen, België, de Verenigde Staten, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Bulgarije en Estland weten het pact te weigeren.

Rechten afdwingen

Grootste angst is dat het pact, waarin onder meer rechten van migranten staan beschreven, door gewiekste advocaten wordt aangegrepen om Nederlands migratiebeleid te verruimen. Daardoor kan het zo zijn dat asielzoekers hier meer rechten krijgen dan nu in ons eigen beleid is vastgelegd, is de vrees. Politieke partijen zijn verdeeld en steun voor het migratiepact is wankel.

Veel hangt af van het advies waarmee juristen van het ministerie van Justitie en Veiligheid deze week komen. Staatssecretaris Harbers (Justitie) laat zijn besluit om op 10 en 11 december in Marrakesh het pact te bekrachtigen voor een belangrijk deel afhangen van dat advies. Het wordt dus een race tegen de klok om over Nederlandse deelname te besluiten.

Urgenda

VVD-Kamerlid Azmani zegt dat Nederland het pact niet moet steunen als de kans ook maar enigszins bestaat dat de Nederlandse soevereiniteit in het geding komt. „Ik ken de rechtspraak in Nederland, dus ik heb die zorgen ook.” Ook de VVD’er heeft de Urgenda-zaak nog helder voor de geest. In die zaak kregen zogenaamd vrijblijvende klimaatafspraken in de rechtszaal opeens juridische waarde. De ChristenUnie wacht op het juridisch advies, terwijl D66 ’de paniek niet zo goed begrijpt’, zegt Kamerlid Groothuizen. „De afspraken zijn niet bindend, denken wij.”

Terwijl coalitiepartijen verdeeld zijn over het pact, zijn in elk geval PVV, Forum voor Democratie, SGP en 50Plus uitgesproken tegen Nederlandse steun. GroenLinks hoopt juist wel op Nederlandse steun en SP en PvdA wachten juridisch advies af, voordat ze een oordeel vellen.