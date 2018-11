Nieuw laboratorium OPCW in Nederland

Het laboratorium komt in Nootdorp. Het huidige lab in Rijswijk is verouderd en wordt afgebroken. Behalve Nederland steunen ook Canada, België, Zuid-Korea, Polen, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en de EU de bouw van het nieuwe laboratorium.

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) maakte de bijdrage woensdag bekend tijdens de jaarvergadering van de organisatie, die onlangs nog in de belangstelling stond door de onthulling van een afgeslagen Russische cyberaanval. De OPCW onderzocht de gifgasaanval in de Syrische stad Douma en de aanval met zenuwgas op de Russische dubbelspion Skripal in het Engelse Salisbury.

Schuldige aanwijzen

De jaarvergadering van de OPCW in Den Haag verliep rumoerig vanwege onenigheid over haar bevoegdheden. De organisatie mag sinds kort niet alleen vaststellen of er ergens chemische wapens zijn ingezet, en welke, maar ook wie de schuldige is.

Rusland, China en Iran probeerden die ruimere bevoegdheid tevergeefs terug te draaien. De extra armslag is van groot belang voor het onderzoeksteam van de OPCW dat volgend jaar gifgasaanvallen onderzoekt in Syrië. Rusland vindt dat de macht van de OPCW te groot wordt, groter dan bij de oprichting in 1997 is afgesproken.

’Veto in VN-raad’

Het vindt dat alleen de VN-Veiligheidsraad zich op deze manier in de wereldpolitiek mag mengen. Minister Blok wijst erop dat Moskou juist in de Veiligheidsraad extra onderzoek naar chemische wapens in Syrië met een veto heeft geblokkeerd.