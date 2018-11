Vrijspraak voor vermeende rattengifgooier

Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat de man daadwerkelijk zelf de rattengifkorrels in het kinderzwembadje van de buren heeft gegooid, zoals de buren beweren. De korrels werden ook op de trampoline aangetroffen, maar zijn volgens de aangeklaagde man mogelijk overgewaaid nadat hij het gif in zijn eigen tuin had rondgestrooid. Hij ontkent de beschuldigingen.

De rechter zei tegen de verdachte in de rechtbank dat ’het zou kunnen dat u het gedaan heeft en het zou ook kunnen dat u het niet gedaan heeft’, meldt Omroep Brabant.

Imiteren

Voor de buren is het een uitgemaakte zaak. Hun buurman ergerde zich al vaker aan spelende kinderen in de tuin. Hij zou de kinderen bewust nadoen als ze te veel geluid produceerden. Ook werd kauwgom in het badje aangetroffen.