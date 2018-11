Kinderen in Nederland spelen slechts met de helft van hun speelgoed, leert onderzoek. Simpelweg omdat ze te veel hebben. Ze kijken er niet meer naar om of, erger nog: hebben er nooit oog voor gehad. Dan blijkt ook nog eens dat kinderen met weinig speelgoed er meer van genieten. Hoe langer ze met één ding spelen, des te meer focus, creativiteit en ontwikkeling. Kortom: less is more.