Steekpartij Veghel was tussen huisgenoten

De identiteit van de omgekomen man is nog niet officieel vastgesteld. Hij bezweek op straat aan zijn verwondingen. De 24-jarige medebewoner raakte gewond bij het incident en is aangehouden nadat hij in het ziekenhuis was behandeld. Hij zit vast. De aanleiding van de steekpartij wordt nog onderzocht.

