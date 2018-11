Politie onderzoekt racisme en geweld intocht Groningen

Agenten staan op de uitkijk in Groningen. Ⓒ ANP

GRONINGEN - De Groningse politie is een ’oriënterend onderzoek’ begonnen naar geweld en racisme tijdens de intocht van Sinterklaas in de stad. Daartoe is besloten na een gesprek tussen de politie en leden van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP).