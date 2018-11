Verzet tegen ’Marrakesh’: ook Zwitserland weigert

Dinsdag voegden Israël en Polen zich al bij de landen die het verdrag niet steunen. Eerder haakten de Verenigde Staten, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Bulgarije en Estland al af. België twijfelde ook openlijk. De landen vrezen dat er door het verdrag meer migrantenstromen komen.

In het migratiepact staan richtlijnen voor de omgang met migranten. Het 34 pagina’s tellende akkoord, dat voluit het ’Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration’ heet, moet zorgen dat migratiestromen in betere banen worden geleid. De ondertekening moet plaatsvinden tijdens een top die op 10 en 11 december wordt gehouden in Marrakesh.

