Zo zag het er in 2000 uit. Ⓒ EPA

Amsterdam - Van een pruttelende koffiepot op een Amerikaans laboratorium, naar ’Big Brother’ op elke denkbare plek op aarde. De webcam heeft in een kwart eeuw de wereld ingrijpend en onomkeerbaar veranderd. Het einde is bovendien nog lang niet in zicht...