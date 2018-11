De revival van speelslijm

1 / 2 1 / 2 Ceyda (links) en Sanna kunnen er niet genoeg van krijgen om met slijm te spelen. Anderen vinden het een vieze boel, zegt Sanna, maar zij vindt ’t alleen maar leuk. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Smurfensnot, eenhoornpoep of gewoon simpelweg ’slijm’. Het fenomeen kent vele namen, maar als kinderspeelgoed is de slijmerige substantie al decennialang populair. En dit jaar staat het spul weer hoog op de verlanglijstjes voor de sint en kerst. Maar zelf produceren is nog populairder. Hoe kan dat toch, en hoe blij zijn ouders daarmee? „Het mag niet op de bank!”