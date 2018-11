Recordbeloning voor gouden tip over Ridouan Taghi

Ridouan Taghi (links) en zijn handlanger Said Razzouki Ⓒ Politie

AMSTERDAM - Justitie verhevigt de jacht op crimineel Ridouan Taghi en heeft de beloning voor tips over zijn schuilplaats verviervoudigd naar honderdduizend euro. Het is de hoogste beloning die ooit door justitie is uitgeloofd. Ook voor informatie over Taghi’s handlanger Said Razzouki heeft justitie een ton over.