Nederlandse politiechef wordt ’Europese vertegenwoordiger’ bij Interpol

Van den Berg is vereerd met de benoeming. „Als lid wil ik een actieve bijdrage leveren aan een effectieve internationale politiesamenwerking. In de wereld van vandaag is het opbouwen van een strategische samenwerking belangrijker dan ooit. Door internationale samenwerking is het mogelijk lokale veiligheidsbedreigingen aan te pakken. Ook het Nederlandse politiehart klopt steeds vaker buiten onze landsgrenzen.”

Korpschef Erik Akerboom feliciteerde Van den Berg. „Het werk begint”, stelde hij.

Van den Berg werd drie jaar geleden benoemd tot politiechef van de Landelijke Eenheid. Daarvoor was ze lid van de korpsleiding van de Nationale Politie. De Landelijke Eenheid doet regio-overschrijdend en specialistisch politiewerk. Taken zijn onder meer de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit en terrorisme en het bewaken en beveiligen van leden van het Koninklijk Huis.