Den Haag - NPO-baas Shula Rijxman is bereid te kijken naar de mogelijkheden om de publieke omroep volledig reclamevrij te maken. Dat zei de topvrouw gistermiddag in de Tweede Kamer. Een reclamevrije publieke omroep is een wens van verschillende commerciële uitgevers.