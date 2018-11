Woede op internet om ’te weinig vlees’ in kersteditie Allerhande

„Nou de teleurstelling was groot”, schrijft een lezer boos op Facebook. „Niks, nada, geen lekkere braadstukken, geen wild. Wel quinoa, veel groen en vegetarisch. En daar wacht je dan met spanning een heel jaar op.”

In de kersteditie staan naast reguliere vleesrecepten ook tal van vegetarische opties. De quinoa-bulgertabouleh salade, geroosterde aubergines met sinaasappeldressing, of de vegan meatloaf, zijn voorbeelden van vega-Allerhande recepten.

„Tegenwoordig móeten en zúllen we gedwongen worden om vega of vegan te eten”, schrijft een Allerhande-fan verbolgen. „Rara quinoa kauwende deugtrutten op de redactie. We willen vlees”, schrijft een ander.

Het onderwerp was woensdag urenlang trending op Twitter. Het gescheld schiet de vegetarische lezer duidelijk in het verkeerde keelgat. „Door vlees te eten sterven je hersencellen af… duidelijk”, sneert een Facebookgebruiker. Een ander vindt het „gejank om niets. Allemaal huilebalken die persé een kadaver op bord willen hebben.”

Albert Heijn vindt het ’geweldig’, hoe er wordt uitgekeken naar de 264-pagina tellende feestelijke Allerhande, die al sinds 1954 wordt uitgegeven. Goed nieuws, sust de grootgrutter. „Er mag nog steeds gegourmet worden. Côte de Boeuf en kalkoen staan ook in het feestnummer.”