Nog geen brexitdeal May en Juncker, overleg later hervat

BRUSSEL - Bij hun overleg over het brexitakkoord hebben de Britse premier Theresa May en voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie woensdag vooruitgang geboekt, maar er moet nog wel het nodige werk worden verzet voordat er een definitief plan ligt. Dat zeiden May en een EU-woordvoerder na afloop van het gesprek in Brussel.