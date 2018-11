Anne Frank Huis staat uitgebreider stil bij familie en Jodenvervolging

Ⓒ Anne Frank Huis/Cris Toala

AMSTERDAM - Het Anne Frank Huis is vernieuwd. Het museum draait niet alleen meer om het laten zien van het Achterhuis, de plek waar de familie Frank in de oorlog enkele jaren ondergedoken zat. Voortaan wil men aan de Prinsengracht ook uitgebreider stilstaan bij de familiegeschiedenis en meer vertellen over de Jodenvervolging in Europa.