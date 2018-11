Minister Bijleveld leest Amsterdamse wethouder de les

Volgens Kock kreeg het college in juni ’geheel onverwachts’ te horen dat Defensie het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) toch in gebruik wil houden als marinebasis. Amsterdam mag niet het hele terrein in gebruik nemen, maar slechts de helft. De wethouder klaagt dat lang gekoesterde wensen voor woningbouw de prullenbak in kunnen. Volgens D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer ontbreekt nog altijd een goede analyse waarom Defensie het terrein toch wil behouden.

Het schoot Bijleveld in het verkeerde keelgat. „We hebben hier uitgebreid over gesproken. De afspraken met het college, het Rijksvastgoedbedrijf zijn op 9 juli vastgelegd. Ik zou zeggen: een man een man, een woord een woord.” Ze wees erop dat Kock zich niet met klachten heeft gemeld bij haar, noch bij het Rijksvastgoedbedrijf.

En wat die veiligheidsanalyse betreft: die is er wel degelijk, zei Bijleveld. „Het gaat om de veiligheid van Amsterdam, waar veel evenementen zijn waarbij Defensie niet alleen ceremonieel aanwezig is. Het marineterrein is in de stad de enige locatie die zowel via de lucht, over water en over land goed bereikbaar is.” Het MEA geldt als gunstige uitvalsbasis voor veiligheidstroepen. „Bovendien willen we zichtbaar aanwezig zijn in de hoofdstad”, zegt Bijleveld.

In 2013 besloot het kabinet het marineterrein uit bezuinigingsoverwegingen over te dragen aan Amsterdam. Extra investeringen en nieuwe inzichten - de wereld is er niet veiliger op geworden - hebben Defensie ertoe gebracht het terrein toch voor de helft te behouden.