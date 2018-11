Foto ter illustratie Ⓒ ANP

ZOETERMEER - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in Zoetermeer een explosief ontmanteld bij een uitgaansgelegenheid. Het explosief dat werd aangetroffen in de Van der Hagenstraat is ter plaatse ontmanteld en vervolgens meegenomen, meldt de politie.