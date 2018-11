ChristenUnie houdt deur dicht voor erkenning homohuwelijk

Foto ter illustratie Ⓒ ANP

Den Haag - Het landelijke partijbestuur van de ChristenUnie houdt de deur dicht voor erkenning van het homohuwelijk in het nieuwe beginselprogramma. Komende zaterdag stemt het partijcongres over een voorstel om het huwelijk voor geliefden van hetzelfde geslacht wel in de gemoderniseerde oprichtingstekst van de christelijke partij te krijgen.