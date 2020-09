LIVE | Nu 555 coronapatiënten in ziekenhuis, acht meer dan vrijdag

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt, is nu 555, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 8 meer dan vrijdag. Van hen liggen er 433 niet op de intensive care. Op de ic liggen dus 122 patiënten en dat zijn er 6 meer dan de dag ervoor.

Op de ic’s liggen 600 mensen om een andere reden dan corona, 12 meer dan vrijdag. In de afgelopen 24 uur zijn er 9 klinische en 2 ic-patiënten verplaatst tussen de regio’s om de druk te spreiden.

„Het aantal opgenomen Covid-19-patiënten neemt verder toe. Van hen ligt 68 procent in de regio’s Amsterdam, Leiden - Den Haag, Rotterdam en Brabant. De grootste drukte wordt gezien in de kliniek, het overall aantal ic-patiënten is naar verhouding nog beperkter”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

„Het LCPS gaat gezien de ontwikkeling ook in het weekend door met verspreiding van patiënten over het land. Gezien de toename van infecties en ziekenhuisopnames steunt de LNAZ de inzet op aanscherping van maatregelen.”

Tijdens de eerste coronagolf was de verhouding tussen coronapatiënten op de ic en die op de gewone afdelingen ongeveer één op twee. Nu liggen voor iedere patiënt op de ic er vier op de gewone afdeling, zegt de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) .

„Op dit moment wordt onderzocht of de ontwikkelingen in de behandeling van Covid-19 ertoe leiden dat nu veel meer patiënten behandeld kunnen worden op de reguliere afdeling dan op de ic”, aldus de organisatie. Die is bezorgd. „Internisten vangen nu het grootste deel van de zorg op de Covid-19- afdelingen op. Indien de belasting op de verpleegafdeling in deze mate blijft toenemen kan het betekenen dat nu op andere plekken in het ziekenhuis knelpunten ontstaan en we dus andere vormen van reguliere zorg moeten afschalen”, aldus Robin Peeters, internist en voorzitter van de NIV.

