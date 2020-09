LIVE | Van Dissel: niet testbeleid maar ons gedrag is het probleem

RIVM-directeur Jaap van Dissel is het niet eens met de stelling dat het testbeleid in Nederland niet goed functioneert. Dat zegt hij in Trouw. Volgens Van Dissel is „ons gedrag de eerste verdediging tegen het coronavirus en niet het testbeleid.”

„We creëren problemen als we ons niet aan de anderhalve meter houden of bij ziekte toch de deur uit gaan. De intrinsieke motivatie van mensen moet je stimuleren. Dat is ingewikkeld. Een deel van de motivatie komt wel terug als je merkt in je omgeving dat Covid een reëel probleem is. In maart zeiden we al dat je met klachten thuis moest blijven. Nu we vaker testen kunnen we dat advies gerichter maken. Als het een gewone neusverkoudheid blijkt te zijn, hoef je niet in isolatie. Dat is de winst van het testen voor het individu”, aldus Van Dissel.

Volgens Van Dissel is Nederland nog niet terug bij af, zoals de situatie in maart was: „In maart waren we zoekende. Terwijl we nu de teststraten hebben - daar is natuurlijk een boel om te doen, maar uiteindelijk testen we daar een heleboel personen. We hebben de basis beter in beeld. Daardoor zie je dat het veel geleidelijker oploopt. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nu ook, maar niet in dezelfde mate als eerder. Je wilt dat natuurlijk ook voor blijven. Het aantal mensen dat besmettelijk is, is naar schatting behoorlijk groot.”

