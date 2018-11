Kabinet bekijkt hervorming pensioen zonder bonden

In de coalitie wordt openlijk getwijfeld aan de toekomst van de polder. VVD en ChristenUnie zeggen hardop dat ze niet uitsluiten dat het kabinet de pensioenen nu maar zonder die polder moet hervormen. Het zou een historische trendbreuk betekenen als het kabinet, via wetgeving, eenzijdig de pensioenen tot hervormen zou dwingen. Het ministerie van Sociale Zaken heeft eerder al onderzocht of dat juridisch kan, wat het geval is, en broedt nu op politiek voorstellen daartoe.

Liever willen de coalitiepartijen deals sluiten met de bonden om bijvoorbeeld kortingen op pensioenen op korte termijn te voorkomen. Dat had gekund, maar die kans hebben de bonden door hun vingers laten glippen, zegt minister Koolmees (Sociale Zaken). De bonden en linkse partijen zeggen echter dat hij niet genoeg bood. De bewindsman beweerde altijd dat hij kortingen niet zo maar kon voorkomen, nu blijkt dat hij dat wel heeft aangeboden tijdens de onderhandelingen zullen partijen als 50Plus er op hameren dat de minister dit ook zonder pensioenakkoord moet regelen.