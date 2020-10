Man (78) aan hartaanval overleden: ’Mijn vader kon geen hulp krijgen’

Door de coronacrisis in de zorg kon de man niet worden opgenomen. Er waren geen bedden beschikbaar, meldt Eenvandaag. Koos, de vader van Caroline van Blerkom, werd onwel in een supermarkt. Thuis ging hij op bed liggen, maar zijn toestand verslechterde. 112 werd gebeld en Koos bleek naar de spoedeisende hulp te moeten. Pas bij het derde ziekenhuis kon hij terecht, maar daar overleed hij al snel.

Dochter Caroline benadrukt dat niet geheel duidelijk is hoe cruciaal die laatste minuten waren. „Maar geholpen heeft het natuurlijk niet.”

Bekijk ook: Britten voorspellen slecht nieuws over vaccin

Geen afscheid

„Mijn vader was 78 jaar oud en had een prima gezondheid. Hij werkte nog in een supermarkt, met heel veel plezier. Het is voor ons moeilijk te bevatten dat hij er niet meer is en dat we geen afscheid konden nemen. Hij is alleen gestorven”, vertelt ze tegen het actualiteitenprogramma.

Door de ’tweede golf’ neemt de druk op de zorg toe. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in een dag met 109 toegenomen. Het totale aantal patiënten met Covid-19 bedraagt nu 2358, van wie er 529 dusdanig slecht aan toe zijn dat ze op de intensive care liggen. Dat is een stijging van 23 ten opzichte van maandag. Twee ic-patiënten liggen in Duitsland.