Marco Kroon laat blijken: ik ben verkracht in Afghanistan

„Dat woord krijg ik nog steeds niet uit mijn mond”, zei Kroon tegen Jeroen Pauw. Kroon had wel al, maar pas na lange tijd, verklaard dat hij bij een geheime operatie is ontvoerd en mishandeld. In die periode bracht hij zijn belager om het leven, maar dat heeft hij lange tijd achterwege gelaten. Defensie legde de melding uiteindelijk voor aan het Openbaar Ministerie, maar dat vond geen bevestiging dan wel redenen om uit te sluiten dat de militair een van zijn gijzelnemers had gedood.

Woensdag verbrak de oorlogsheld in De Telegraaf het stilzwijgen over zijn geheim voor het eerst. Hij vertelde hoe hij bij een checkpoint werd opgepakt en naar een donker kamertje werd gebracht, waar de hel losbrak. Hij zei meerdere keren door een groep mannen te zijn mishandeld. „Ze wilden me breken”, zei Kroon. „Dat lukte bijna. Ik heb trainingen gehad hoe om te gaan met verhoren, maar dat blijft anders. Je weet dat het een oefening is.” Zoals Kroon eerder in een schriftelijke verklaring aangaf, werd het nog erger. Zijn belagers ’vernederden’ hem. De ridder kreeg het tijdens het interview in De Telegraaf te kwaad toen hem werd gevraagd wat hij daarmee bedoelde.

Bekijk ook: Dit was waarom Marco Kroon ervoor koos een groot geheim mee te dragen

Kroon werd in 2009 als eerste militair sinds 1955 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland.

Toenmalig Defensieminister Eimert van Middelkoop zei deze week in De Telegraaf toch niet te twijfelen aan het verstand van Marco Kroon. Destijds sprak hij nog zijn zorgen uit over de geestelijke gesteldheid van de militair na diens uitlatingen over de ontvoering. Kroon en Middelkoop hebben elkaar inmiddels gesproken en dat is voor Kroon voldoende, zei hij in de talkshow.