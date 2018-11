Ouderen aan huis gekluisterd door kapotte lift

Mevrouw Fieret (94) voelt zich opgesloten nu ze door de defecte lift niet naar buiten kan. Ⓒ VidiPhoto

Kesteren - Voor de tweede keer in korte tijd zitten bejaarde bewoners door een kapotte lift ’gevangen’ in twaalf aanleunwoningen van verzorgingshuis ’t Anker in Kesteren. Was de lift tot veertien dagen terug al tien dagen defect, inmiddels kunnen ouderen die slecht ter been zijn al acht dagen geen kant op.