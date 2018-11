Verdachten Schiphol-diamantroof drie jaar gevolgd

Onze verslaggever Ilan Sluis zit vanaf 9 uur in de rechtbank. Lees onder het artikel zijn tweets.

Ramazan N., een van de verdachten van de opzienbarende diamantroof op Schiphol in 2005, heeft tegen undercoveragenten gezegd dat hij en anderen bedonderd waren. Ze zouden niet veel hebben teruggezien van de roof met een totale waarde van ruim 72 miljoen dollar. Dat bleek donderdag tijdens de strafzaak tegen N. en vijf medeverdachten. Wie de opbrengst wel zou hebben, werd niet duidelijk.

N. vertelde de heimelijke agenten dat hij en anderen bedonderd waren „door echte zware jongens.” Hij zou wel wat geld hebben gehad, onder meer „direct na de roof 10.000 euro om even lekker van te feesten”, maar niet het deel dat hem beloofd was.

In de rechtbank op Schiphol ontkende N. iets met de roof te maken te hebben. Zijn advocaat las een brief van drie kantjes van N. voor waarin hij vertelde dat hij „naïef” was en „stoer deed.” Hij wist veel over de diamantroof omdat hij destijds op Schiphol werkte en „via via” in het bezit kwam van een deel van het strafdossier.

N. en de andere verdachten werden begin vorig jaar aangehouden. In de jaren daarvoor waren ze onderwerp van een grootscheepse undercoveroperatie van de politie. Ook werden er veel gesprekken tussen de mannen onderling getapt.

Bij de diefstal bijna veertien jaar geleden werd voor ruim 72 miljoen dollar aan diamanten buitgemaakt. Een vliegtuig met bestemming Antwerpen werd door een transportbusje beladen met diamanten, of „borrelnootjes” zoals N. ze tegen de undercoveragenten noemde. Voor deze in het vliegtuig kwamen werd de ruim 200 kilo echter door twee bewapende mannen met bivakmutsen buitgemaakt. Met de bus vol diamanten reden ze met gierende banden het platform af.

Een groot deel van de buit is nooit teruggevonden, maar ongeveer voor 30 miljoen dollar aan diamanten is in het gestolen busje achtergebleven. Die werd vlakbij teruggevonden. De diamantroof geldt als een van de grootste roofovervallen in de Nederlandse geschiedenis.

De zeven verdachten werden pas een kleine twaalf jaar later aangehouden. Zes van hen moeten terechtstaan, de zevende verdachte overleed onlangs.

De roof in februari werd voorafgegaan door een mislukte roof twee weken ervoor op Schiphol. Een deel van de verdachten wordt ook van deze poging verdacht.