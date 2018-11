’Nederlander drinkt bier te koud’

„Als je pils drinkt, is de koelkast prima. Drink je bockbier, een tripel of een ander speciaalbier, dan drink je ’m graag vaak wat warmer. Een bier te koud serveren zorgt ervoor dat de smaak niet tot z’n recht komt. De mooie aroma’s die je in speciale bieren aantreft blijven on-ontdekt. Dat is natuurlijk zonde”, aldus biersommelier Alain Schepers van Bierista Bieropleidingen.

Bekende bierbrouwers

Om de bierkennis van de Nederlandse bierliefhebber te vergroten heeft Bierista de cursus ’Bier proeven kun je leren’ ontwikkeld. Bekende brouwerijen als Leffe, Affligem, Westmalle, Gulpener, Guinness, Texels en Duvel werkten mee aan de ontwikkeling van de opleiding. „Als brouwer kun je een prachtig bier brouwen, maar als de bierliefhebber het te koud drinkt, of uit het verkeerde glas, dan smaakt het bier vaak niet zoals het bedoeld is.”

In de online cursus krijgt de bierliefhebber veel praktische tips en informatie. „In Nederland zijn we hard op weg naar de zeshonderd brouwerijen. Daar worden veelal prachtige bieren gebrouwen. Er valt dus genoeg te genieten, mits je weet hoe.”