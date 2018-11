’Oorlogstoestanden’ op Belgische E19

De politie moest het waterkanon inzetten. Meer dan twintig relschoppers werden opgepakt, zo meldt De Standaard.

Een groep mensen die actie voert tegen de hoge brandstofprijs heeft al sinds dit weekend een blokkade opgesteld in het Belgisch Feluy, waar oliebedrijf Total een vestiging heeft. Na verschillende dagen van relletjes, sprak de RTBF woensdagavond van ’oorlogstoestanden’. Naar schatting driehonderd mensen blokkeerden een tijdlang de E19.

Molotovcocktails

Op beelden, gemaakt door een demonstrant, is te zien dat er met molotovcocktails en stenen gegooid wordt naar de politie. Dat gebeurt van bovenop een brug. Op de beelden is ook te zien dat er een vuur werd gestookt op de rijweg. Een cameraman van de Franstalige openbare omroep werd er ook aangevallen.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zegt dat verschillende auto’s van reltuig in beslag zijn genomen. Hij spreekt van een ’kordaat’ optreden.

De federale politie raadt aan om de regio te mijden.

Het Nieuwsblad meldt dat een meute van driehonderd relschoppers zelfs vrachtwagens plunderen langs de snelweg.

Leeggehaald

Ook een van de vrachtwagens van transportbedrijf Lindd uit Oostakker was daar bij. „Rond 23 uur werd onze vrachtwagen tot stilstand gebracht”, zegt Tom Thienpont, eigenaar van Lindd, het transportbedrijf van een van de getroffen vrachtwagens, tegen Nieuwsblad.be.

„Zo’n twee uur later laaiden de gemoederen op, er waren een driehonderdtal mensen. Ze zijn eerst de wagen van Colruyt gaan plunderen. Die werd helemaal leeggehaald; alle producten werden er uit gehaald en die werden daarna in wagens gestoken, waarmee dan werd weggereden.”

Bekijk ook: Nederlandse chauffeurs muurvast in Frans protest

Frankrijk

Frankrijk is al een week in de ban van de ’gele hesjes’-beweging. Bekijk op DEZE steeds geactualiseerde kaart waar nu problemen zijn.

Zij protesteren tegen de belastingverhogingen in het algemeen en de toename van de accijns op diesel en benzine in het bijzonder. Emmanuel Macron verhoogde de taks eerder dit jaar en zal dat begin 2019 weer doen, om schoon rijden te stimuleren.

Voor de Fransen met een bescheiden inkomen en vooral degenen die een eind buiten de stad wonen en hun auto veel gebruiken, is dit de druppel die de emmer doet overlopen. Zij trokken het gele waarschuwingsvestje aan dat verplicht in elke auto moet liggen, en gingen de straat op.

Op deze plekken zijn demonstraties en blokkades. Ⓒ Via ANWB

Zaterdag blokkeerden 300.000 demonstranten op 2000 punten in het land wegen. In de dagen daarna gingen de acties door, maar daalde het aantal ’gilets jaunes’ dat manifesteerde. De blokkades verplaatsten zich van rotondes naar onder andere brandstofdepots. De acties werden ook gewelddadiger, zo werden automaten bij péages in brand gestoken. Er zijn inmiddels al twee doden en 550 gewonden gevallen, onder wie dertig politiemensen.

Emmanuel Macron ziet niet af van zijn groene taks. De gele hesjes willen daarom zaterdag Parijs blokkeren. Hoe ze dat gaan doen en waar ze komen manifesteren is nog niet duidelijk, de burgerbeweging heeft geen centrale organisatie. Er wordt gevreesd voor grote ordeproblemen.