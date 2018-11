Hoofd Russische geheime dienst overleden

De GROe ligt internationaal onder vuur. Volgens de Britten was de dienst betrokken bij de vergiftiging van de Russische voormalige spion Sergej Skripal in Engeland. De VS verdenken de GROe van inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Rusland ontkent iets met beide zaken te maken te hebben.

Korobov was door de Verenigde Staten aangeklaagd vanwege zijn rol in de inmenging bij de verkiezingen en ondermijning van de Amerikaanse internetveiligheid. Hij werkte sinds 1985 voor de geheime dienst en was sinds 2016 het hoofd van de GROe.