Chroom-6 vertraagt werkzaamheden Waalbrug

Volgens de woordvoerder gaat het niet alleen om het giftige chroom-6. ,,Uit onderzoek blijkt dat er meerdere zware metalen in de verf op de brug zitten. Zo is er lood aangetroffen en zit er chroom-3 op verschillende delen van de Waalbrug.''

De renovatie van de brug, die een belangrijke noord-zuidverbinding voor doorgaand verkeer is, zou al in juni beginnen, maar de voorbereidingen werden toen plotseling stilgelegd. Het is niet duidelijk wanneer het karwei nu van start kan gaan.

Veiligheidsmaatregelen

Rijkswaterstaat is in gesprek met het betrokken bouwbedrijf over veiligheidsmaatregelen. De brug zal in gedeeltes worden ingepakt tijdens het verwijderen van het chroom-6. Daarnaast moeten de werknemers speciale pakken dragen ter bescherming.

Aanvankelijk werd 36,5 miljoen euro uitgetrokken voor de opknapbeurt, maar dit bedrag valt hoogstwaarschijnlijk hoger uit. ,,Hier hebben we alleen nog geen idee van. Hoeveel alles precies gaat kosten moet nog blijken'', aldus de dienst.

De renovatie van de brug uit 1936 gaat zeker anderhalf jaar duren. Tussen Arnhem en Nijmegen en in de stad zijn al tal van maatregelen genomen om de ernstige verkeershinder die dan ontstaat zoveel mogelijk te beperken.

