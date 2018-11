Automobilist rijdt in op kinderen China

De oorzaak van het incident in de stad Huludao is nog onbekend. Op camerabeelden is te zien hoe een groep kinderen de weg voor de school oversteekt als er een auto nadert. Het voertuig verandert van rijstrook en rijdt op de groep in. Kinderen worden vervolgens weggeslingerd door de klap van de aanrijding.

De echtheid van de beelden, die circuleren op sociale media, is niet bevestigd. In een ander filmpje is te zien hoe zich op straat een menigte heeft verzameld bij de levenloze lichamen van kinderen. Een vrouw lijkt te proberen één van de jonge slachtoffers te reanimeren.

Meeste slachtoffers minderjarig

De leerlingen waren volgens Chinese media onderweg met hun docenten, maar de meeste slachtoffers zijn minderjarig. Alle vijf de doden en zeker zestien van de gewonden zouden kinderen zijn. De automobilist reed vervolgens door, maar kon later alsnog worden aangehouden. Hij zou de zoon zijn van een lokale leider van de Communistische Partij.

Er wordt nog onderzocht of er sprake is van opzet. Recentelijk zijn er enkele soortgelijke incidenten in China geweest. Eerder dit jaar reed een automobilist in op een mensenmassa in de stad Hengyang. Hij stapte vervolgens uit en viel omstanders aan met een mes en een schop. Er vielen elf doden en tientallen gewonden.