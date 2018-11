Manifest om schade aan te pakken

Een eeuw geleden ontstond de Avant Gardistische beweging De Ploeg, die de kracht en schoonheid van Groningen weergeeft, waarin altijd de menselijke aanwezigheid en verknochtheid aan Groningen voelbaar is. 2018 is het jaar van de nieuwe bestuurlijke werkelijkheid, waarin Groningen het heft zelf in handen neemt. Hierbij een voorzet.

Voor de beoordeling en uitvoering van een veilig schadeherstel en versteviging van woningen en panden gelden objectieve en transparante criteria. Per 1 april 2019 geldt een integraal en transparant totaalplan. De coördinatie van planvaststelling, planuitvoering en budgetbeheer ligt bij provincie en gemeenten samen. Besluitvorming ligt bij Provinciale Staten en gemeenteraden. Het Rijk staat garant voor alle kosten. Alle woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied worden geïnspecteerd. Het leefbaarheidsfonds van 1,15 miljard is per direct beschikbaar voor Groningen en wordt verhoogd naar minimaal 2 miljard. Per dorp wordt door de inwoners een leefbaarheids- en verbeterplan opgesteld, hierin ondersteund door experts van de gemeente en training.

Martin Scholma, Bedum