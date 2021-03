Daders aanslagen Brussel pleegden ’testmoord’ op willekeurige man

Een 76-jarige man uit Brussel kwam hierdoor om het leven. Hij werd op 14 december 2014 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een café om een voetbalwedstrijd te kijken. De Belgische politie zou destijds geen motief voor de moord hebben kunnen vinden en er werden geen daders gevonden.

Op basis van de reconstructie concludeert De Morgen nu dat de moord is gepleegd door de broers Ibrahim en Khalid El Bakroui, die zelf omkwamen bij de aanslag op een metro in Brussel in 2016. Tot die conclusie komt de krant ze op basis van het onderzoeksdossier en de verklaringen van twee terroristen die de aanslagen wel overleefden.

Eén van hen heeft in 2016 verklaard dat Khalid El Bakraoui de moord aan hem heeft bekend. „Hij zei dat de politie het lichaam had geborgen en dat dat het was. Hij glimlachte toen hij me dit vertelde”, aldus de terrorist in de verklaring. Het slachtoffer zou willekeurig gekozen zijn. Ze zouden hebben willen „testen hoe het was om iemand te vermoorden.”

De weduwe van het slachtoffer zegt in De Morgen dat ze vorig jaar van haar advocaat heeft gehoord dat de broers waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de moord op haar echtgenoot.

Bij de aanslagen op 22 maart 2016 kwamen 32 mensen om het leven. Rond 08.00 uur ontploften twee bommen in de vertrekhal van het vliegveld Zaventem. Even later ontplofte een bom in een metro. Drie zelfmoordterroristen kwamen om het leven.