Apparaatje voorspelt diabetes en overlijden

Groningen - De kans dat een gezonde man of vrouw binnen afzienbare tijd diabetes ontwikkelt, is voortaan binnen tien seconden te bepalen. Met een speciale lichtmeting dwars door de huid, uitgedacht door onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), kunnen ook de daaruit voortkomende klachten als hart- en vaataandoeningen worden voorzien. Zelfs het risico op overlijden aan dergelijke chronische ziekten is nu vrij nauwkeurig in te schatten.