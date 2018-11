Blok: lekken geheimen ’betreurenswaardig’

„Het is betreurenswaardig dat dat gebeurd is”, aldus de bewindsman. „Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Nogmaals het was onjuist.”

De gegevens kwamen aan het licht in documenten die waren opgevraagd door Trouw en Nieuwsuur. Buitenlandse Zaken heeft de stukken inmiddels van het internet gehaald. De groepen waarvan de namen zijn bekendgemaakt, worden daarvan op de hoogte gesteld, aldus Blok.

Nederlandse steun

In de documenten staan de namen van Jabhat al-Shamiya en de Hama Rebels Gathering. In totaal hebben 22 rebellengroepen Nederlandse steun ontvangen. Die informatie is uit veiligheidsoverwegingen tot staatsgeheim verklaard. De strijders van de groepen zouden gevaar lopen als hun namen bekend zouden worden.

Twee maanden geleden onthulden Trouw en Nieuwsuur al dat de Nederlandse hulp ook terecht was gekomen bij jihadisten zoals die van Jabhat al-Shamiya die mensenrechtenschendingen pleegden. Aan de hulp is tussen 2015 en begin dit jaar 27,5 miljoen euro besteed. Volgens Blok had de selectie van de groepen en het toezicht beter gekund.

„Geen verrassing”

Uit de nieuwe documenten blijkt ook dat de meeste Nederlandse hulp nadrukkelijk in de strijd is gebruikt, terwijl de groepen werd gevraagd dit niet te doen. Blok zegt dat in een debat begin oktober ook al duidelijk te hebben gemaakt en het kan volgens hem dus ook geen „geen verrassing” zijn. Nederland leverde geen wapens maar zaken als pickup-trucks, tenten en laptops.

De Tweede Kamer, inclusief de coalitiepartijen, wil nadere opheldering van de bewindsman over de kwestie. De SP wil een nieuw debat.