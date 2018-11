Jonge mensen het huis uit

In heel Nederland worden er nieuwbouwhuizen gebouwd, bijvoorbeeld in De Kwakel, tientallen tuinders zijn onteigend, om op die grond nieuwbouw weg te zetten. Maar wie schetst mijn verbazing, de huizen die gebouwd worden zijn groot en duur en niet te betalen voor jonge starters uit het dorp. Deze jonge mensen, die graag in hun eigen omgeving willen blijven wonen, kunnen deze woningen niet betalen. Dit gebeurt niet alleen in de gemeente Uithoorn, maar in het hele land, waarom wordt hier niet meer rekening mee gehouden, zodat onze jeugd ook de mogelijkheid krijgt om een huis te kopen en niet tot hun 30e bij hun ouders moeten wonen.

Henk Schaefers,

Amsterdam