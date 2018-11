Amsterdam zet in op bouw betaalbare woningen

De plannen en de bouwgrond zijn er, dus in principe staat niets het realiseren van de bouwambities in de weg. Of het moet een dreigend tekort aan bouwvakkers zijn. Ivens: „We zijn er klaar voor om deze historisch hoge nieuwbouwaantallen te realiseren, hopelijk zijn er ook voldoende bouwvakkers te vinden en gaat het Rijk ook meehelpen.” Amsterdam is in elk geval bereid flink in de woningbouw te investeren.

De keuze voor overwegend betaalbare woningen vloeit voort uit de torenhoge huizenprijzen in de stad, waardoor steeds meer mensen hun heil elders zoeken. Door flink bij te bouwen moeten vraag en aanbod beter in balans komen.

52.500 huizen verspreid over de stad

De beoogde 52.500 huizen zullen verspreid over de stad verrijzen, onder meer op IJburg, Zeeburgereiland, de noordelijke IJ-oevers, de Houthavens en de Zuidas. Ook in Nieuw-West, Noord en Zuidoost komen er wijken bij.

Om bouwvakkers naar de stad te trekken, valt te denken aan een voorrangsregeling voor huisvesting. Er loopt een proef met zo’n regeling voor leraren, die in februari wordt geëvalueerd. Als de proef geslaagd blijkt, wordt die mogelijk uitgebreid en kunnen wellicht bouwvakkers, zorgwerkers en kinderdagverblijfpersoneel ervoor in aanmerking komen, aldus de woordvoerder van de wethouder.