Wereldwijde uitstoot CO2 naar nieuw record

De hoeveelheid kooldioxide (CO2) in de atmosfeer is vorige jaar gestegen naar een nieuw record. Ⓒ ANP XTRA

GENÈVE - De hoeveelheid kooldioxide (CO2) in de atmosfeer is vorig jaar gestegen naar een nieuw record. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties meldt dat er in 2017 405,5 ppm (delen per miljoen) CO2 zijn gemeten. Een jaar eerder waren dat nog 403,3 ppm en in 2015 werd 400 ppm gemeten.