Belg (48) laat penis verkleinen

Voor het eerst heeft een Belg zijn geslachtsdeel een maatje kleiner laten maken, meldt Nieuwsblad. De 48-jarige man had een gemiddelde penislengte van elf centimeter in rust en zestien centimeter in ’werkstand’. Toch was hij er niet tevreden mee. ,,Al tien jaar zocht hij iemand die de operatie wilde uitvoeren”, vertelt een chirurg. ,,We hebben de techniek voor hem uitgevonden. Want nergens stond beschreven hoe dit het beste kon bij iemand met een normale penis.”

De operatie, die vorig jaar al plaatsvond maar nu pas naar buiten komt, is geslaagd. De man gaat nu door het leven met een kleiner scrotum en een penis van slechts vijf centimeter in rust en negen centimeter tijdens een erectie.

Ook de kosten vielen mee. Een deel van de ingreep is vergoed door het ziekenfonds.

In andere landen, zoals de Verenigde Staten en Kenia, zijn al wel medische ingrepen bekend waarbij het geslachtsdeel werd verkleind. Maar in die gevallen ging het om buitensporig groot geschapen mannen.