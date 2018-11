Asielzoeker eist woning met max 16 traptreden

De man heeft een doktersverklaring waarin staat dat hij maximaal zestien traptredes omhoog kan. Zeyad heeft het aan zijn hart en longen.

M. woont nu in een AZC in Katwijk. Hij houdt daar een gezinsunit bezet, terwijl zijn vrouw en kinderen al na een scheiding naar elders zijn vertrokken.

Het COA wil hem dan ook zo snel mogelijk weg hebben om plaats te maken voor nieuwe schrijnende gevallen. Het aanbod van de gemeente Leiden leek dan ook de perfecte oplossing.

De nieuwe woning voor de asielzoeker is zeventien stapjes omhoog. Eenmaal binnen is het voor een sanitaire stop nog eens 14 tredes. Volgens de COA moest hij in het centrum waar hij nu leeft ook regelmatig trappen lopen.

Zeyad zei verder bij de rechter dat de verwarming in de huurflat niet goed zou werken.

De COA vindt dat er een prima aanbod wordt gedaan en eist nu van de rechter ontruiming van de gezinsunit in Katwijk.

De rechter doet over twee weken uitspraak.