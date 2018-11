Nabestaanden eisen ruim half miljoen van Holleeder

Weduwe Maria en dochter Gillian en zoon Joey van de in 2005 doodgeschoten Kees Houtman zeggen dat hun leven „al dertien jaar stil staat”. Maria eist 475.000 euro, haar dochter 38.000 materiële schade en zoon Joey 21.000. Verder vragen ze elk 20.000 euro vergoeding voor ’shockschade’.

David Denneboom die naast Willem Endstra stond toen hij in 2014 werd geliquideerd, eist 150.000 euro. Hij werd in zijn knie geschoten. Denneboom zegt tijden in angst geleefde te hebben dat ze ook ’achter hem aankwamen’.

Als blikken konden doden

Als blikken konden doden, dan was Willem Holleeder vanmorgen in de gerechtsbunker van Amsterdam ter plekke neergestort. Op deze 47ste dag van het proces komen de nabestaanden van de slachtoffers aan het woord. De familie van Thomas van der Bijl, die op 20 april 2006 werd geliquideerd in zijn café De Hallen in Amsterdam West, beet het spits af.

Zus Carolien van Thomas van de Bijl keek Holleeder recht in de ogen, nadat ze de hoop uitsprak dat Holleeder „de Westertoren nooit meer zal zien.”

Holleeder oogde aangeslagen, maar vond het „op dit moment niet gepast” om te reageren, zei hij. De zus van Van de Bijl noemde Holleeder „een laffe hond. Je kon het zelf niet, en daarom liet je het door anderen opknappen. Je bent een menselijke sloopkogel.”

De zus zegt sinds die allesbepalende dag in haar leven slapeloze nachten en veel verdriet te hebben. „Het blijft een litteken op en in mijn hart. Thomas was een lieve, zorgzame broer. Dit verdiende hij niet. Dit deed jij.” Volgens de zus overleed haar moeder in datzelfde jaar van verdriet. „We kregen klap op klap.”

Dochter April was 18 jaar oud toen haar vader werd geliquideerd. „April, als ik word vermoord, dan heeft Willem het gedaan”, zei haar vader tegen haar. „Dat zou je niet moeten horen als je 18 bent, maar ik ben blij dat ik het weet. Ik ben mijn beste vriend kwijt. Degene die het deed wist dat hij heel veel levens verwoestte, en toch deed hij het”, zei April met tranen in haar stem.

Ze vertelde aan de rechtbank dat ze niet eens afscheid heeft kunnen nemen van haar vader, omdat ze hem in de kist niet durfde aan te raken. Zelf wordt ze tot op de dag van vandaag gedwongen om „in het verleden te leven”, zei ze, omdat alles steeds weer wordt opgerakeld in de publiciteit.

Weggehouden bij kist

Zoon Tommy vertelde via zijn advocaat dat hij „levenslang gehandicapt” is door wat zijn vader is overkomen en het effect daarvan op zijn leven. Zowel hij als zijn moeder lijden aan een post-traumatische stress stoornis. Tommy en zijn moeder werden door de politie weggehouden bij het lichaam, omdat Van de Bijl ook door het achterhoofd werd geschoten. Ze zagen zijn gehavende lichaam pas toen hij lag opgebaard in zijn kist.

Dat beeld raakt Tommy niet meer kwijt, vertelde hij. De herbelevingen lijken zelfs in hevigheid toe te nemen. Zijn advocaat: „De media herinneren hem continue aan wat hij het liefst wil vergeten.”

Tommy was 13 jaar oud en zat in het einde van de brugklas toen zijn vader werd doodgeschoten. Als hij voor die tijd met zijn vader in de auto zat, dan droeg Van de Bijl een kogelvrij vest en kreeg Tommy de instructie om tegen de leuning te blijven zitten.

Sinds de moord slaapt Tommy niet meer goed. „Mijn beste vriend, mijn vader, was dood en koud. Ik ben nog steeds blij dat mijn moeder leeft als ik thuiskom. Ik kan niet meer goed functioneren door abnormale spanningen in mijn hoofd.”

Nooit rust

Ook weduwe Caroline liep een trauma op dat niet minder wordt doordat ze steeds wordt geconfronteerd met foto’s van haar dode echtgenoot die media bij artikelen plaatsen. Ze heeft nooit rust, zei haar advocaat. „Dat de daadwerkelijke schutters alweer op vrije voeten zijn, helpt ook niet.”

De weduwe mocht het lichaam van haar man eerst ook niet zien. Maar ze moest wel proberen om zijn bloed uit de vloer van het café te poetsen.