’Akkoord Londen en Brussel over toekomst’

„Ik heb zojuist naar de 27 hoofdsteden een concept gestuurd van de politieke verklaring over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. De voorzitter van de Europese Commissie heeft me geïnformeerd dat die is overeengekomen op het niveau van de onderhandelaars en in principe op politiek niveau, behoudens de goedkeuring van de EU-leiders”, aldus de boodschap van Tusk.

Na het vertrek van de Britten uit de EU eind maart volgend jaar streven de scheidende partners naar een „ambitieus, breed, diep en flexibel partnerschap op het gebied van handel en economie, justitie, buitenlandbeleid en defensie”, staat in een uitgelekte tekst die door verscheidene media op Twitter is gezet. De onderhandelingen over een nieuw (handels-)verdrag moeten zo snel mogelijk na de Brexit beginnen op basis van gelijkwaardigheid en moet bij voorkeur voor eind juni 2020 worden afgerond, blijkt uit de tekst.

Speciale Brexittop

De politieke verklaring van 26 pagina’s moet zondag op een speciale Brexittop in Brussel goedgekeurd worden door de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Ook moeten ze het licht op groen zetten voor de 585 pagina dikke scheidingsacte, die daarna ook door het Britse en het Europese parlement moet worden goedgekeurd. Tot eind december 2020 geldt nog een overgangsperiode voor het Verenigd Koninkrijk, waarin het land in de interne markt en douane-unie van de EU blijft maar geen stemrecht meer heeft over het Europese beleid.