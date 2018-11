’Geen onomkeerbare beslissingen over Chinese software’

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt de Tweede Kamer toe dat er geen onomkeerbare beslissingen worden genomen, totdat uit onderzoek blijkt dat het nieuwe zogeheten C2000-systeem niet kan worden misbruikt voor spionage. Dat is namelijk de grote angst waar een meerderheid van de Tweede Kamer in ieder geval opheldering over wil krijgen.

Onze inlichtingendienst AIVD waarschuwde al voor spionage door China en ook het kabinet houdt dreiging in de gaten. Een van de leveranciers van C2000 is een dochteronderneming van het Chinese bedrijf Hytera Communications. Nederland zou geen Chinese sofware meer moeten aanschaffen voor belangrijke overheidstaken, vinden VVD en GroenLinks. Grapperhaus zegt meer duidelijkheid te willen krijgen over het communicatiesysteem voor politie, brandweer, ambulancediensten en marechaussee. ,,Om te onderzoeken wat de niet goed bewaakte achterdeurtjes zijn.’’

Een meerderheid van de Tweede Kamer vraagt om extra veiligheidsmaatregelen, zeker als er een Chinese of Russische link is. ,,Dat moet snel gebeuren, want we lijken nu al het paard van Troje te hebben binnengehaald’’, zegt PvdA-Kamerlid Kuiken. Voorbereiding van de aanschaf van C2000 is al in 2015 begonnen. D66 is blij dat er eerst gedegen onderzoek komt. ,,Het moet niet doorslaan naar lukraak weigeren van Chinese bedrijven’’, zegt D66-Kamerlid Verhoeven.