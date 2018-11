Rechter verbiedt afschieten knobbelzwanen

De provincie Zuid-Holland had vrijstelling verleend om vanaf 1 november knobbelzwanen te doden. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Knobbelzwanen in Zuid-Holland mogen vooralsnog niet worden afgeschoten. De rechtbank in Den Haag heeft dat besloten in een kort geding, dat was aangespannen door de Faunabescherming en de Stichting Dierenradar.