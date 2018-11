Connie Witteman heeft nu pas een gestolen horloge terug

Het sieraad ligt echter nog bij de politie als bewijsstuk. Dat werd duidelijk tijdens de tussentijdse zitting van de 23-jarige verdachte Ilias L. Op 1 februari 2019 volgt de inhoudelijke zitting.

De advocaat van Witteman, eerder Breukhoven, en haar huidige echtgenoot Eugène van Dun, wil een duidelijk appėl aan de verdachte doen. Advocaat Anis Boumanjal: ,,De juwelen vertegenwoordigen natuurlijk in de eerste plaats een economische waarde. Maar een deel heeft mevrouw Witteman van haar vorige echtgenoot, wijlen meneer Breukhoven gekregen.”

„Deze hebben voor haar een hele grote emotionele waarde. Zij wil deze per se terug. Dat is voor haar het allerbelangrijkst. Wij roepen de verdachte op er goed over na te denken om de goederen terug te geven.”

Bekijk ook: Connie Witteman is brute roof nog steeds niet te boven

Als L. en twee medeverdachten, die overigens nog niet voor hoefden te komen, dat niet doen, zal Boumanjal er met zijn cliënten ,,met gestrekt been ingaan”. ,,Dan kunt u denken aan vorderingen, beslagen, etcetera. Dan laten we ze niet meer met rust. Vooralsnog willen wij echt een beroep doen op hen om dit op schappelijke wijze terug te geven.”

Bekijk ook: Deze boeven hebben Connie Witteman beroofd

Witteman en Van Dun gaat het vooral om de verduistering van hun eigendommen. Hoe groot de buit precies is, wil Van Dun niet zeggen, omdat ,,deze informatie de zaak voor hen alleen maar beschadigt.”

Wel liet hij weten dat het ene horloge, dat nu bij de politie ligt, slechts een fractie van de hele buit is. Om de verdachten niet wijzer te maken, liet advocaat Boumanjal weten dat de echtheidscertificaten van de sieraden pas op de inhoudelijke zitting worden getoond.

,,Wij willen niet dat verdachten kopieën of foto’s in handen krijgen en alsnog de sieraden kunnen doorverkopen.”