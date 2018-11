Anna had anorexia: ik woog nog maar 38 kilo

TOEN IK IN AMSTERDAM KWAM WONEN..."

... was ik net een guppie in een grote stad vol mooie, slanke mensen. Fitgirls en gezond eten begonnen in die tijd een hype te worden en ik werd daar behoorlijk door beïnvloed. Ik begon ook met sporten en op mijn eten te letten, want ik vond dat ik wel wat kon afvallen. En ik merkte: ho, ik ben hier goed in. Het gaf me een kick om elke dag iets minder te eten."

DIE CONTROLE VOND IK LEKKER...

"... en ik ging maar door, zelfs toen mensen zeiden dat ik wel erg mager werd. Rond mijn 25e at ik bijna niets meer. Meestal nam ik een rijstwafel met de lunch, de rest van de dag dronk ik koffie, thee en water. En ik rookte veel.

Als mijn toenmalige vriend had gekookt, at ik alleen de groente. De rest moffelde ik weg in de bank; dat maakte ik dan later schoon. Hij heeft het nooit gemerkt - mensen met anorexia zijn heel manipulatief en slim in trucjes bedenken."

IK MOEST GEDWONGEN OPGENOMEN WORDEN...

"... anders had ik het misschien niet overleefd. Ik woog nog maar 38 kilo, had haaruitval, darmklachten en was vier jaar lang niet ongesteld geweest. De dagen voor mijn opname was ik helemaal gestopt met eten. Twintig weken heb ik daar gezeten en kwam 5 kilo aan. Dat ik daarna het normale leven weer inging, heeft me wel geholpen. Ik ben gaan werken en bleef therapie volgen, waardoor ik er stapje voor stapje bovenop kwam."

EÉN KEER HAD IK EEN FLINKE TERUGVAL...

"... toen werd ik heel depressief en werd kort opgenomen. Maar daarna werd ik opnieuw verliefd en dat heeft me enorm geholpen om de zin in mijn leven terug te krijgen. Moeilijk zal het altijd blijven; ik kan soms enorm terugverlangen naar dat gevoel van honger en controle. Maar ik kies nu voor gezond zijn, dat vind ik belangrijker."

SINDS BEGIN DIT JAAR...

"... heb ik écht het gevoel dat ik mijn eetprobleem onder controle heb. Ik geniet weer van eten, dineren met vriendinnen en wijntjes drinken. Voor het eerst heb ik weer zin om lekker met mijn familie te eten tijdens de feestdagen. Die waren voorheen een hel. Ik zat erbij, lichamelijk dan, maar mijn hoofd was alleen maar gefocust op het voedsel voor mijn neus.

Als mijn moeder wilde opscheppen, raakte ik helemaal in paniek, want dat moest ik per se zelf doen. Ik legde dan alles pietepeuterig neer en was zo bezig met dat eten dat ik de gesprekken om me heen niet meer hoorde."

HET WAS EEN DRAMA VOOR MIJN OUDERS...

"... ze hebben zo vaak gezegd: 'Hadden we maar een trechter, dan zouden we die in je mond steken en het er zo doorheen gooien.' Pure onmacht. Een jaar zaten mijn broer en schoonzus met de feestdagen in Amerika en waren mijn ouders naar vrienden in Engeland. Ik was zo blij, want nu kon ik tenminste gewoon thuisblijven. Mijn kerstdiner zal toen wel een bordje sla of bloemkool zijn geweest."

INMIDDELS WEEG IK 63 KILO...

"... en accepteer ik dat ook. Dat kon ik me een jaar geleden echt niet voorstellen. Familie en vrienden zijn zo blij dat ik weer van eten kan genieten. Deze kerst gaan we heerlijk samen koken en zit ik met de rest te smullen."

