De fabriek is gevestigd aan de Papierbaan. De brandweer meldt via Twitter dat al het personeel van de producent in veiligheid is gebracht. De brand zou in de droogruimte van het pand zijn ontstaan.

