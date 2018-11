Rel om ’racistisch’ butlerbord

De consternatie begon vrijdag toen SP-raadslid Rebekka Timmer de butler zag staan en bezwaar maakte bij lunchroomhouder Relinde Dijkgraaf. Het bord zou volgens de anti- Pietactiviste een ’racistische karikatuur’ zijn, meldt NH Nieuws.

„Het is gewoon een normale butlerpop, die wij hier op straat hebben staan voor onze zaak, vanwege het nostalgisch aspect”, zegt Dijkgraaf. Desondanks ontvangt ze op Facebook veel haatreacties. Het raadslid Timmer gaf daarvoor de aftrap door een boze recensie te plaatsen. „Binnen tien minuten hadden we recensies binnen dat we racisten waren.”

Het ’vrijheidsbeeld’, zoals Dijkgraaf het noemt, staat er al jaren en dat blijft wat haar betreft ook gewoon zo. Gasten gaan door de ophef met de butler op de foto, brengen bloemetjes langs en delen massaal hun steun voor de zaak op Facebook. „Wat vrijdag begon als een nachtmerrie voor de zaak, is nu iets moois geworden”, besluit Dijkgraaf.