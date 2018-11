Man doet duizenden bommeldingen: 10 jaar cel

De man heeft toegegeven dat hij ongeveer tweeduizend bommeldingen deed bij scholen, ziekenhuizen, luchtvaartmaatschappijen en joodse instellingen. Hij deed dat naar eigen zeggen uit verveling. M. heeft een autistische stoornis en een hersentumor. Dat heeft invloed op zijn gedrag, stellen zijn advocaten.

De rechter legde echter een hogere straf op dan de zeven jaar die aanklagers hadden geëist. „Onder normale omstandigheden, als hij geen autisme had gehad, had ik zeventien jaar gegeven”, zei de rechter, die stelde dat de man wel degelijk besefte dat zijn daden fout waren. M. bedreigde doelen in Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië en Groot-Brittannië.

Vader geschokt

De vader van de jongeman reageerde geschokt op de uitspraak. „Hij heeft autisme. Hij is ziek”, schreeuwde de man, die meteen uit de rechtszaal werd gezet. M. kan later ook in de VS nog achter de tralies verdwijnen. Ook daar vervolgt justitie hem.